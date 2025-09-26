"هناك ظلم فادح".. رئيس وزراء باكستان يدعو لوقف الحرب بغزة

وكالات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى وقف الحرب على قطاع غزة، موضحا أن "هناك ظلم فادح يتعرض له الشعب الفلسطيني واستمر لأكثر من 80 عاما".

وقال شريف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة متواصلة لن يسامحنا التاريخ عليها لذلك يجب وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فورى.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أنه لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي حالا، موجهًا الشكر للعديد من الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية.

وأكد تأييد باكستان بشكل كامل مطالب الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة على حدود 1967.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، " أننا ممتنون لمبادرة الرئيس ترمب لعقد مشاورات مع الدول العربية والإسلامية، ونأمل أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات لتحقيق السلام".