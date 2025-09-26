إعلان

أوكسفام تطالب بمحاسبة إسرائيل على قتل العاملين الإنسانيين

كتب : مصراوي

11:09 ص 26/09/2025

منظمة أوكسفام الدولية

وكالات

قالت منظمة أوكسفام غير الحكومية البريطانية، إن تدمير إسرائيل 3 مقار تابعة لشركائها هذا الأسبوع يبرز حجم التهديد الذي يواجه العاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

ووصفت أوكسفام قتل العاملين الإنسانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والعيادات بأنه "أفعال عبثية ووحشية".

وأكدت المنظمة، أنه يجب محاسبة إسرائيل على ما يقارب 1600 حالة قتل لعاملين في المجالين الإنساني والطبي منذ بداية الحرب أكتوبر 2023.

وطالبت منظمة أوكسفام المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الإبادة بغزة عبر المطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار.

منظمة أوكسفام إسرائيل قطاع غزة قتل العاملين الإنسانيين الإبادة بغزة

