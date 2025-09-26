ترامب: الرئيس الصيني وافق على وضع تيك توك تحت السيطرة الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينج وافق على التعامل مع تطبيق تيك توك تحت السيطرة الملكية الأمريكية.

وأكد ترمب، أن استحواذ أمريكا على منصة تيك توك كان ضروريا، وأن مستثمرون أمريكيون سيتولون إدارة المنصة تيك توك.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"سنحصل على أموال طائلة بعد تفعيل التعريفات الجمركية على الدول وسندعم بها مزارعينا، ولكن أستغرب أننا البلد الوحيد الذي لا يتم تخفيض معدلات الفائدة فيه رغم تحقيقنا نموا كبيرا".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في البيت الأبيض مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وقال ترامب خلال اللقاء إنه يحاول إقناع أردوغان بالتوقف عن شراء النفط الروسي، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف فوراً" عن سياساته تجاه أوكرانيا، وواصفاً الممارسات الروسية بأنها "عربدة ضد أوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أنه بحث مع أردوغان ملف الطائرات المقاتلة "إف-35"، مؤكداً أن رفع العقوبات عن تركيا "قد يتم قريباً"، مضيفاً: "إذا كان اجتماعنا جيداً فسيتم رفع العقوبات فوراً".

وفي ما يتعلق بالطاقة، شدد ترامب على أن "أفضل ما يمكن للدول القيام به هو التوقف عن شراء النفط الروسي".

وأوضح أنه تم رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بعد طلب من تركيا والسعودية وقطر، لافتًأ إلى أن هذه الخطوة جاءت "لمنح السوريين فرصة للتنفس لأن العقوبات كانت صارمة جداً".

واختتم ترامب تصريحاته بالإعلان عن "بيان مهم" بشأن سوريا سيصدر في وقت لاحق اليوم.