وكالات

قال رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، زاهر البيراوي، إن الاتهامات الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي سخيفة ومكررة لأن مهام الأسطول إنسانية وأخلاقية.

وأضاف زاهر البيراوي، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، أن نشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات الإسرائيلية باستهداف أسطول الصمود بالمخالفة للقانون الدولي، لافتًا إلى أن تهديدات قوات الاحتلال تعكس المأزق الذي تعيشه دولة الاحتلال والعزلة الدولية المفروضة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال برلمانيون إيطاليون، إن أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى قطاع غزة يسعى لكسر أمر غير قانوني فرضه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سكان القطاع.

وأشار البرلمانيون الإيطاليون، في إحاطة حكومية بشأن استهداف أسطول الصمود العالمي، إلى أنهم يريدون إرسال سفن حماية لا سفن إنقاذ لمرافقة أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى غزة، مطالبين الحكومة بالاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.

وأكد عضو البرلمان الإيطالي إيلي شلاين، أن غزة كانت وستبقى للفلسطينيين وليست منجم ذهب عقاري يتم تقاسمه مع الأمريكان، داعيا الحكومة إلى الاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.