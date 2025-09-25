من القاهرة.. فرنسا ترد على تهديد نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبها

وكالات

رد السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرنسا عقب إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية، والتي شملت التلويح بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.

وقال شوفالييه، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن فرنسا دولة كبرى وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، ولسنا بلداً يمكن ترهيبه، لذلك لا نشعر بالتهديد.

وأوضح أن الاستيطان الإسرائيلي يتسارع منذ سنوات طويلة، متسائلاً: "هل يبدأ تسارع الاستيطان في يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ بالطبع لا"، مشدداً على أن هذه التحركات غير قانونية وفق القانون الدولي.

وأكد السفير أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية "ليس مكافأة للإرهاب"، لأن باريس وشركائها حددوا بوضوح أن حركة حماس لا يجب أن تكون طرفاً في الحكم مستقبلاً وأن نزع سلاحها ضرورة.

وأضاف: "موقف فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون هو الخيار الصحيح لأنه يقر بحق الفلسطينيين، ويضع أفقاً للسلام والأمن لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".

وأشار شوفالييه إلى أن بلاده ترى أن السلام الدائم لا تصنعه القوة، بل التعايش السلمي بين دولتين وشعبين يعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام.