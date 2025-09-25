وكالات

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق باعتبارها إطارا استراتيجيا للتكامل الإقليمي، مشيرا إلى أنها تتيح الاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، الذي ضم نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين ، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس.

وشدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات عملية وملموسة على الأرض، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والنقل.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد عبد العاطى إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، محذرا من التبعات الإنسانية الكارثية للتصعيد الإسرائيلي وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع.

وأكد الوزير على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع مواصلة الحشد الدولي دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخطة إعادة إعمار غزة.