سفير فرنسا يحذّر إسرائيل من ارتكاب "خطأ فادح": مستعدون لأي رد فعل

كتب : مصراوي

04:19 م 25/09/2025

سفير فرنسا لدى تل أبيب فريدريك جورنيس

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن سفير فرنسا لدى تل أبيب فريدريك جورنيس، الخميس، إن باريس لا ترغب في تدهور العلاقات مع إسرائيل لكنها تستعد لأي رد فعل.

وأكد جورنيس، أنه إذا أقدمت إسرائيل على إغلاق القنصلية الفرنسية فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وفي مقابلة على قناة "فرانس 24"، يوم أمس الأربعاء، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن قرار إسرائيل المحتمل بإغلاق قنصلية بلاده في القدس انتقاما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيكون خطأ فادحا.

وأضاف ماكرون: "لا أعتقد أنهم سيقومون بذلك، لكنه سيكون خطأ فادحا إن حدث".

وكانت فرنسا، اعترف بالدولة الفلسطينية إلى جانب عدد من الدول الأوروبية خلال مؤتمر نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي.

