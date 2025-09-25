إعلان

بالصور.. انفجار سيارة في تل أبيب وإغلاق شارع رئيسي

كتب- مصراوي

03:11 م 25/09/2025

انفجار سيارة في تل أبيب

أُصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 46 عامًا ظهر اليوم (الخميس) جراء انفجار سيارة في شارع "لا جوارديا" بتل أبيب.

وأعلنت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية، مشيرةً إلى أن شارع "لا جوارديا" أُغلق من تقاطع "موشيه ديان" حتى "يجال ألون"، بعد تلقي بلاغ عن الانفجار في مركز "نجمة داوود الحمراء" الساعة 13:26.

صورة 1 انفجار سيارة

الانفجار العنيف دوّى في أنحاء حي "يد إلياهو" بتل أبيب، وأدى إلى إغلاق الشارع المركزي في الحي.

وشهد الموقع تجمهر مئات الأشخاص، على بُعد عشرات الأمتار فقط من مدرسة ابتدائية.

صورة 2 انفجار سيارة

وقد هرعت إلى المكان أكثر من عشر دوريات شرطة، إلى جانب سيارات إسعاف وإطفاء، حيث تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد النيران المندلعة في السيارة المنفجرة.

صورة 3 إنفجار سيارة

