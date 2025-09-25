بالصور.. انفجار سيارة في تل أبيب وإغلاق شارع رئيسي

أُصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 46 عامًا ظهر اليوم (الخميس) جراء انفجار سيارة في شارع "لا جوارديا" بتل أبيب.

وأعلنت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية، مشيرةً إلى أن شارع "لا جوارديا" أُغلق من تقاطع "موشيه ديان" حتى "يجال ألون"، بعد تلقي بلاغ عن الانفجار في مركز "نجمة داوود الحمراء" الساعة 13:26.

الانفجار العنيف دوّى في أنحاء حي "يد إلياهو" بتل أبيب، وأدى إلى إغلاق الشارع المركزي في الحي.

وشهد الموقع تجمهر مئات الأشخاص، على بُعد عشرات الأمتار فقط من مدرسة ابتدائية.

وقد هرعت إلى المكان أكثر من عشر دوريات شرطة، إلى جانب سيارات إسعاف وإطفاء، حيث تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد النيران المندلعة في السيارة المنفجرة.