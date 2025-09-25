خوفًا من اعتقاله.. طائرة نتنياهو تتجنب المرور فوق أوروبا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلكت مسارا غير مألوف خلال توجهه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه بدلا من سلوك المسار القصير المعتاد فوق الدول الأوروبية، انحرفت الطائرة جنوبا لتسلك مسارا طويلا للغاية؛ لتجنب المرور في أجواء الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي يلزمها باعتقال نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية في حال هبوطها اضطراريا.

وذكرت القناة العبرية، أن مصدر القلق الرئيس في إسرائيل هو فرنسا، وكذلك جميع الدول الموقعة على نظام روما، الذي تعمل بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوضحت، أنه في ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تزايدت المخاوف الإسرائيلية من أن هذه الدول في حال حدوث أي أمر طارئ، ستختار تطبيق التزاماتها القانونية.

وأصدرت الجنائية الدولية في 22 نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.