بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة

وكالات

ذكر رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، أن القادة العرب والمسلمين ناقشوا في اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوات تنفيذية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب ووقف إطلاق النار.

وخلال مقابلة في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، كشف عبد الفتاح ان القادة العرب ناقشوا مسألة تدريب عناصر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية لتسلم السلطة في غزة.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن عدد عناصر الشرطة التي يتم تدريبها تصل إلى 10 آلاف شرطي، يخضعون لتدريبات في عدّة دول بينها مصر وإندونيسيا والأردن.

ونوّه عبد الفتاح، إلى إجراء مباحثات بشأن تشكيل قوة استقرار مؤقتة تتمركز أولا على الحدود المصرية الإسرائيلية ثم تنتقل إلى قطاع غزة بتنسيق مع تل أبيب وواشنطن، موضحا أن تلك التحركات ستكون في إطار تفاهمات تسمح بانسحاب حركة حماس تدريجيا بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

وأوضح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه يجري بحث الجوانب اللوجستية والإجرائية منذ انتهاء اللقاء بين القادة العرب والمسلمين مع الرئيس ترامب.