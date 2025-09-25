وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء التطورات في غزة على ضوء اجتماع القمة الذي عقد يوم 23 سبتمبر الجاري بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة، حيث أكد عبد العاطي على أن مصر تعول على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده في إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والبدء في إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.