عبد العاطي يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة السودان

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع وزاري حول السودان بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك بدعوة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية خلال كلمته على دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية السودانية، مشدداً على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع، مديناً الحصار على مدينة الفاشر لأكثر من 500 يوم وطالب بفك الحصار بصورة فورية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2736 في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي حرص مصر منذ بداية النزاع على المشاركة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أولوية وقف الحرب والمعاناة من خلال خطوات عملية، مؤكدا أن مستقبل السودان هو شأن خالص للشعب السوداني وحدة دون أي تدخل خارجي.

وشدد عبد العاطي على استمرار مصر في جهودها مع القوى المدنية والسياسية السودانية من أجل مساعدتها على حل خلافاتها والبناء على الملتقى الناجح للقوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد في القاهرة في يوليو 2024.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تستمر في جهودها من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية في السودان، حيث استضافت ملايين المواطنين السودانيين وتظل ملتزمة بتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان وتوفير كافة أشكال الدعم للمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم الإنساني للسودان، كما تعمل مصر على تسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لمدنهم وقراهم عقب هدوء الأوضاع.