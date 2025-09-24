نتنياهو يرد على الاعترافات بدولة فلسطين

ردّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، لأول مرة على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك على هامش انعقاد جمعية الأمم المتحدة، والتي قادتها فرنسا والسعودية.

وزعم نتنياهو في بيان له، نشرته القناة 12 العبرية، أن خطوة الاعتراف بدولة الفلسطينية بأنها استسلام مخزي للإرهاب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو، إن الاعترافات لن تلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال، ولن تقام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن هناك خطوات لم يعلن بعد عنها والتي ستتخذها تل أبيب رداً على التطور الأخير.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو صباح يوم الخميس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، وخلال زيارته سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للمرة الثالثة منذ توليه منصبه قبل أقل من عام.

بحسب التقرير المنشور على القناة 12 الإسرائيلية، تبحث وزارة الخارجية الإسرائيلية، سلسلة من الخطوات الدبلوماسية المضادة، بينها إغلاق البعثات الفرنسية في القدس.

ونقلت مصادر سياسية لقناة 12، أن فرنسا قادت موجة الاعتراف، وبالتالي ستكون أول من يتأثر برد الفعل الإسرائيلي.