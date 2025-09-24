إعلان

زيلينسكي: روسيا تحاول مهاجمة مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسرها

كتب : مصراوي

06:08 م 24/09/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن القانون الدولي لا ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لك أصدقاء يتمتعون بالقوة ويمتلكون السلاح.

وأوضح زيلينسكي، أن الكهرباء انقطعت بشكل كامل أمس عن محطة زابوروجيا وأن لم تتوقف روسيا عن القصف، لافتا إلى أن روسيا تحاول أن تهاجم مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسر هذه الدولة ولا ينبغي أن تضيع مولدوفا.

وأكد زيلينكسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على الاتحاد الأوروبي مساعدة مولدوفا فورا ليس فقط عبر التمويل بل أيضا بتقديم الدعم الكامل، مشددا على أن لا وقف لإطلاق النار مع روسيا لأنها ترفض ذلك.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن العالم يشهد سباق تسلح سريعا للغاية في الوقت الحالي مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا "علينا إعادة التعاون الدولي الحقيقي عبر السلام والأمن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي روسيا تحاول مهاجمة مولدوفا محطة زابوروجيا انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟