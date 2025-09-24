زيلينسكي: روسيا تحاول مهاجمة مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسرها

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن القانون الدولي لا ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لك أصدقاء يتمتعون بالقوة ويمتلكون السلاح.

وأوضح زيلينسكي، أن الكهرباء انقطعت بشكل كامل أمس عن محطة زابوروجيا وأن لم تتوقف روسيا عن القصف، لافتا إلى أن روسيا تحاول أن تهاجم مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسر هذه الدولة ولا ينبغي أن تضيع مولدوفا.

وأكد زيلينكسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على الاتحاد الأوروبي مساعدة مولدوفا فورا ليس فقط عبر التمويل بل أيضا بتقديم الدعم الكامل، مشددا على أن لا وقف لإطلاق النار مع روسيا لأنها ترفض ذلك.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن العالم يشهد سباق تسلح سريعا للغاية في الوقت الحالي مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا "علينا إعادة التعاون الدولي الحقيقي عبر السلام والأمن".