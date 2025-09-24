إطلاق نار على 3 أشخاص داخل مكتب الهجرة في تكساس بأمريكا "صور"

وكالات

قال القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تود ليونز، إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في مركز احتجاز للإدارة في دالاس، مؤكدة أن مطلق النار لقى حتفه بعدما أطلق النار على نفسه.

وجاء تأكيد القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تود ليونز، لوقوع حادث إطلاق النار خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال ليونز عن الأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق النار: "قد يكونون موظفين، أو مدنيين كانوا يزورون مركز الاحتجاز، أو محتجزين. نحن ما زلنا نعمل على التحقق من ذلك في هذه المرحلة."

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن التفاصيل ما زالت تتكشف، لكن إدارة الهجرة تؤكد وقوع "إصابات ووفيات متعددة".

وأضافت نويم أن الدافع وراء الحادث ما زال غير واضح، لكنها أشارت إلى وجود زيادة في استهداف عناصر إدارة الهجرة والجمارك.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس جيسون إل إيفانز، أنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني في الساعة 6:41 صباحًا بالتوقيت المحلي بعد مكالمة تفيد بوقوع إطلاق نار في مكتب الهجرة أو بالقرب منه.