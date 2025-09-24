إعلان

وزيرة خارجية بريطانيا: إسرائيل تزيد الوضع الإنساني الكارثي سوءا

كتب : مصراوي

10:57 ص 24/09/2025

إيفيت كوبر

(د ب أ)

ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام اجتماع للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية تزيد "الوضع الإنساني الكارثي بالفعل" سوءا، من خلال تحريك قواتها إلى مدينة غزة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت "تصعد القوات الإسرائيلية الصراع في مدينة غزة وتدمر المزيد من المنازل وتحولها إلى أنقاض وتشتت الأسر المرعوبة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وتابعت "إنه أمر غير مفهوم، وغير إنساني وغير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي".

وأضافت "كل هذا العمل من جانب الحكومة الإسرائيلية لن ينتج عنه سوى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

وتابعت كوبر أن التصعيد من شأنه أيضا أن يجعل من الصعب تحرير الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

