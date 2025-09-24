المبعوث الأمريكي: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق خفض التصعيد



وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم برّاك، إن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق خفض التصعيد الذي ستوقف بموجبه إسرائيل هجماتها بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.

وأضاف برّاك، أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الذي يتفاوض البلدان عليه.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف ضربات إسرائيل الجوية وانسحاب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا.

وقال برَاك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيعلن عنه الأسبوع الحالي، لكن لم يًحرز تقدم كاف حتى الآن، كما أن عطلة السنة العبرية الجديدة هذا الأسبوع أبطأت العملية، وفقا للغد.

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يتعامل مع الأمر بحسن نية".

وإسرائيل وسوريا خصمان قديمان، وعلى الرغم من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي، فإن النزاع على الأراضي وانعدام الثقة السياسية المتجذر بين البلدين لا يزالان قائمين.

وعبرت إسرائيل عن عدائها للحكومة السورية التي يقودها إسلاميون، مشيرة إلى صلات الرئيس أحمد الشرع السابقة بجماعات متشددة، وضغطت على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة وغير مركزية.

وبعد التوغل في المنطقة المنزوعة السلاح لأشهر، تخلت إسرائيل عن هدنة عام 1974 في الثامن من ديسمبر، وهو اليوم الذي أطاح فيه هجوم المعارضة بالأسد.

وقال الشرع الأسبوع الماضي، إن إسرائيل شنت منذ ذلك الحين أكثر من ألف غارة على سوريا ونفذت أكثر من 400 توغل بري.

وفي حديثه قبل فترة وجيزة في قمة بنيويورك، أعرب الشرع عن قلقه من أن إسرائيل ربما تعطل المحادثات.