وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا

كتب : مصراوي

04:05 ص 24/09/2025

مجموعة السبع

وكالات

ناقش وزراء خارجية دول مجموعة السبع فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا، بما في ذلك إجراءات ضد دول أخرى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية: "ناقشنا فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا، بما في ذلك إجراءات ضد دول أخرى تقف إلى جانبها وتدعمها".

وأضاف البيان: "نرحب بالمناقشات الجارية بين وزراء مجموعة السبع بشأن استمرار استخدام الأصول السيادية الروسية لدعم أوكرانيا".

وذكر البيان: "لقد أكدنا على التزامنا المستمر بالعمل معا لتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا قوية ومستقلة، مع مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية موثوقة وذات مصداقية".

هذا وأكدت موسكو مرارا قدرة البلاد على تحمل القيود الغربية التي يتم فرضها منذ سنوات، موضحة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة اللازمة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات ضد روسيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا من أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدا أن هذه العقوبات تسببت في ضربات موجعة للاقتصاد العالمي بأكمله، وفقا لروسيا اليوم.

مجموعة السبع وزراء مجموعة السبع فرض عقوبات على روسيا روسيا

