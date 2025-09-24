الرئيس اللبناني: إذا سقط لبنان فسيكون البديل نموذج التطرف

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إن واجبنا الأخلاق والإنساني يحتم علينا المطالبة بوقف الحرب المفروضة على قطاع غزة فورا.

أضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنه إذا سقط لبنان فسيكون البديل نموذج التطرف، لافتا إلى أنه لا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق إنسان، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده بدأت تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي.

وانطلقت الثلاثاء في نيويورك، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العشرات من زعماء العالم، في نسخة تهيمن عليها قضايا بارزة.

وتفتتح هذه الدورة المناقشات التي تستمر حتى السبت المقبل قبل أن تُختتم يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري.