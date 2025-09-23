إعلان

الخارجية القطرية: نتنياهو هو الذي يرفض الحلول السلمية

كتب : مصراوي

10:33 م 23/09/2025

ماجد بن محمد الأنصاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الانصاري، الثلاثاء، إن قطر تتعامل مع القضية السورية كواحدة من أهم الأولويات.

وأشار الأنصاري، إلى أن قطر منخرطة الآن في 12 وساطة دولية، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة انتهاك للسيادة.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد المطروح، مشيرا إلى أن العالم يقف متحدا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وإدانة العدوان على قطر.

وأكد الأنصاري، على أن إسرائيل الدول المارقة لن تدفع الدوحة للتخلي عن دورها الإقليمي، مضيفا "لن نتخلى عن خيار السلام وعن جهود إنهاء الحرب في غزة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يرفض الحلول السلمية، لافتا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر أحد الخطوط الحمراء التي تجاوزها نتنياهو.

وأضاف الأنصاري: "هناك حالة تصاعدية لدى إسرائيل من انتهاك سيادة الآخرين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الانصاري القضية السورية إسرائيل بنيامين نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار