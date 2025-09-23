الخارجية القطرية: نتنياهو هو الذي يرفض الحلول السلمية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الانصاري، الثلاثاء، إن قطر تتعامل مع القضية السورية كواحدة من أهم الأولويات.

وأشار الأنصاري، إلى أن قطر منخرطة الآن في 12 وساطة دولية، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة انتهاك للسيادة.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد المطروح، مشيرا إلى أن العالم يقف متحدا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وإدانة العدوان على قطر.

وأكد الأنصاري، على أن إسرائيل الدول المارقة لن تدفع الدوحة للتخلي عن دورها الإقليمي، مضيفا "لن نتخلى عن خيار السلام وعن جهود إنهاء الحرب في غزة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يرفض الحلول السلمية، لافتا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر أحد الخطوط الحمراء التي تجاوزها نتنياهو.

وأضاف الأنصاري: "هناك حالة تصاعدية لدى إسرائيل من انتهاك سيادة الآخرين".