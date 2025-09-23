رغم الإثباتات.. ترامب يزعم: الطاقة المتجددة أغلى من الوقود الأحفوري

وكالات

في سياق هجومه المستمر على موارد الطاقة النظيفة المتجددة، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما أطلق عليه "عملية احتيال الطاقة الخضراء".

وزعم الرئيس الأمريكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر تكلفة من طاقة الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من ادّعاءات ترامب، أسهمت مصادر الطاقة المتجددة في تخفيض تكلفة الكهرباء في الولايات المتحدة.

وأثبت تقرير سنوي لتكلفة الطاقة، نُشر في يونيو الماضي، أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية هما "أكثر مصادر الطاقة المتجددة فعالية من حيث التكلفة بدون إعانات ضريبية أو دعم، لذا، ستواصل الطاقة المتجددة لعب دور رئيسي في بناء محطات توليد الطاقة في الولايات المتحدة؛ كونها الأقل تكلفة والأسرع انتشارا".

ونتيجة لتلك العوامل الاقتصادية، ستؤدي سياسيات ترامب إلى إنعاش صناعة الوقود الأحفوري وارتفاع تكاليف المستهلكين، وفق تحليل أجرته شركة "إنيرجي إنوفيشن".

ومن المحتمل أن تشهد الولايات الجمهورية في أمريكا، بما في ذلك كارولينا الجنوبية وكنتاكي وميسوري، ارتفاعات في تكاليف الطاقة بنسب تتراوح بين 13 إلى 14% بحلول عام 2035 مقارنة بما كان من المفترض أن تكون عليه لولا سياسات ترامب.