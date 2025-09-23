انقطاع مفاجئ لميكروفون أردوغان في الأمم المتحدة يثير جدلًا واسعًا

أثار توقف ميكروفون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل مفاجئ أثناء إلقائه خطابًا في قمة فلسطين رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، جدلًا واسعًا حول ما إذا كان الحادث عطلًا تقنيًا أم خطوة متعمّدة.

وقد وقع الانقطاع خلال "المؤتمر الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، الذي استضافته فرنسا والسعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

تم إغلاق ميكروفون أردوغان بعد خمس دقائق بالضبط من بدء خطابه، ما حال دون سماع كلماته الختامية من قبل الحاضرين في القاعة أو المشاهدين عبر التلفزيون حول العالم. وقد أثار الحادث ردود فعل مسموعة من المشاركين داخل قاعة الجمعية.

قبل انقطاع صوته، قال أردوغان: "كارثة إنسانية كبيرة تشهدها منطقتنا منذ ما يقرب من عامين بسبب تصاعد هجمات الحكومة الإسرائيلية." وأضاف: "المجزرة في غزة، التي حصدت أرواح أكثر من 65 ألف شخص، ما زالت مستمرة بكل شدتها. لا أحد يضع يده على ضميره يمكن أن يقبل بما يحدث. بل لا يمكن لأحد أن يظل صامتًا أمام مثل هذا الإبادة."

وأصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بيانًا أوضحت فيه أن إيقاف الميكروفون كان تلقائيًا وإجرائيًا وليس متعمدًا. ووفقًا للبيان، فقد خصصت قواعد المؤتمر خمس دقائق لرؤساء الدول والحكومات، وثلاث دقائق لبقية المتحدثين.

وجاء في البيان: "تم تحديد مدة خطاب رئيسنا بخمس دقائق ضمن هذا الإطار. وبالتالي، لا يوجد أي مجال للحديث عن منعه من الكلام أو قطع كلماته عمدًا".

وأوضحت الدائرة أن خطاب أردوغان تجاوز المدة المحددة لأنه "قوطع من حين لآخر بالتصفيق"، ما أدى إلى إيقاف الميكروفون تلقائيًا عند الدقيقة الخامسة. وأشار البيان إلى أن رئيس إندونيسيا تعرض أيضًا لانقطاع مشابه للميكروفون بموجب نفس القواعد الإجرائية.