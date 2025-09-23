إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار "راجاسا" القوي

بكين (د ب أ)

أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، حيث يسبب إعصار "راجاسا" القوي اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا بينما يتحرك في بحر الصين الجنوبي.

كما الغت شركات طيران أخرى العديد من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على حركة السفر الجوي غدا الأربعاء.

وسيبقى مطار هونج كونج الدولي، وهو مركز رئيسي للرحلات الجوية عبر آسيا وإلى أستراليا ونيوزيلندا، مفتوحًا من الناحية الفنية خلال العاصفة.

لكن مسؤولي المطار حذروا من حدوث "اضطرابات كبيرة" في عمليات الطيران، داعين المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران.

كما يجري تجهيز منطقة مخصصة في المطار لاستيعاب المسافرين العالقين.