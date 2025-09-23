إعلان

إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار "راجاسا" القوي

كتب : مصراوي

12:05 م 23/09/2025

الرحلات الجوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بكين (د ب أ)

أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، حيث يسبب إعصار "راجاسا" القوي اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا بينما يتحرك في بحر الصين الجنوبي.

كما الغت شركات طيران أخرى العديد من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على حركة السفر الجوي غدا الأربعاء.

وسيبقى مطار هونج كونج الدولي، وهو مركز رئيسي للرحلات الجوية عبر آسيا وإلى أستراليا ونيوزيلندا، مفتوحًا من الناحية الفنية خلال العاصفة.

لكن مسؤولي المطار حذروا من حدوث "اضطرابات كبيرة" في عمليات الطيران، داعين المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران.

كما يجري تجهيز منطقة مخصصة في المطار لاستيعاب المسافرين العالقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرحلات الجوية آسيا إعصار راجاسا شركة كاثي باسيفيك هونج كونج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد