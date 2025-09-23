إعلان

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة


كتب- محمد فتحي:

08:20 ص 23/09/2025

وزير الخارجية مع نظيره الإيراني

‏‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

خلال اللقاء ‏‎بحث الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة في ٩ سبتمبر الجاري، الذي يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية مع نظيره الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

