أردوغان: أشكر الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين



وكالات

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر للدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن عدد من الدول اتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي خطوة مهمة.

وأكد الرئيس التركي في كلمته بمؤتمر حل الدولتين بنيويورك أن حجم المعاناة الإنسانية يتزايد في قطاع غزة.

وقال أردوغان إن الناس والحكومات تنادي بالحرية لفلسطين وهذا أمر يجب ألا يتم تجاهله وعلى المجتمع الدولي الوقوف ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الاستيطان الإسرائيلي يستهدف جعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا، وفقا للغد.