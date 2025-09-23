إعلان

بعد الاعتراف بدولة فلسطين.. ترامب يُقدم مقترحًا للسلام في غزة لقادة دول عربية وإسلامية

كتب : مصراوي

01:39 ص 23/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقديم مقترح للسلام في قطاع غزة لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء.

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وعرب، أن ترامب سيقدم لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، الثلاثاء، مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وأضاف الموقع، أن مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان سيشاركون في الاجتماع.

بالإضافة إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع "أكسيوس" أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب، من دون مشاركة حركة حماس، وفقا لسكاي نيوز.

وذكر الموقع، أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل، وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

فيديو قد يعجبك:



