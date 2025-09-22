أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال وزير الخارجية السعودي: "هذا المؤتمر فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "جرائم إسرائيل الوحشية مستمرة تجاه الفلسطينيين، وإسرائيل تمعن في ممارساتها العدوانية التي تقوض السلام".

وأضاف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "موقف فرنسا التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، ونشكر كل الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين".

وانطلقت فعاليات مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، منذ قليل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم.