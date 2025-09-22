فرنسا تعلن رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميًا، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك خلال مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ماكرون في كلمته: "نجتمع اليوم لأن الوقت حان للافراج عن 48 أسيرًا تحتجزهم حركة حماس، ووقف الحرب في قطاع غزة، لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

أكد الرئيس الفرنسي، أن الوقت قد حان لوقف الحرب الدائرة في غزة، مشددًا على أن وعد إقامة دولة فلسطينية لا يزال غير مكتمل منذ عقود.

وقال ماكرون: "نحن نتحمل مسؤولية جماعية عن فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن وحشية هجوم السابع من أكتوبر صدمت إسرائيل والعالم.

وشدد ماكرون على ضرورة أن يسود القانون أمام منطق القوة، داعيًا إلى السلام في فلسطين، ومعتبرًا أن الوقت قد حان لإحلال سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس الفرنسي: "حان وقت الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا: "علينا أن نعترف بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في عزلة، كما أن اتفاقات أبراهام وكامب ديفيد قد تكون معرضة للخطر بسبب إسرائيل".

وأضاف ماكرون: "وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين، ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".