ألمانيا تحذر روسيا: نحن في الناتو قادرون على الرد

كتب : مصراوي

09:44 م 22/09/2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

(د ب أ)

حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، روسيا من الإقدام على المزيد من الانتهاكات للمجال الجوي لدول شريكة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مثل بولندا وإستونيا.

وبعد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن "انتهاك" مقاتلات روسية للمجال الجوي الإستوني، قال فاديفول اليوم الاثنين:" يجب أن يعلم الجميع أننا قادرون على الرد في أي وقت".

وأضاف وزير الخارجية الألماني: "نحن مؤهلون للردود المرنة في أي لحظة، ونطالب روسيا بالإقلاع عن القيام بمزيد من الأعمال العدوانية وبالأخص عن انتهاكات القانون".

وعلق فاديفول بأسلوب دبلوماسي على تصريحات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ووزير خارجيته رادوسواف سيكورسكي، اللذين قالا إن الحكومة البولندية مستعدة لإسقاط الطائرات والصواريخ التي تخترق أراضيها وقد تشكل تهديدًا.

وأكد الوزير أن ألمانيا تقف إلى جانب بولندا في إطار روح التضامن داخل الناتو، مشيرا إلى أن تفاصيل كيفية رد الحلف عسكريا على الانتهاكات لأراضيه، سيتم تحديدها على مستوى الحلف الدفاعي.

وأردف:"كل دولة ذات سيادة تدافع عن مجالها الجوي، وبولندا تفعل ذلك بالطريقة التي تراها صحيحة. نحن ننتظر أن تحترم روسيا السلامة الإقليمية".

يوهان فاديفول ألمانيا روسيا حلف الناتو

