الأمم المتحدة: انتهاكات المجال الجوي لحلف الناتو تهدد أمن أوروبا

كتب : مصراوي

09:17 م 22/09/2025

مقاتلات روسية

(د ب أ)

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة، أن انتهاكات المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من جانب روسيا تشكل تهديدا للأمن في أوروبا، حسبما قال مسؤول بارز خلال اجتماع خاص في نيويورك اليوم الاثنين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "هذه السلسلة من الحوادث الأخيرة أكدت على التوترات المرتفعة بالفعل التي تهدد الأمن الأوروبي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وانتهاكات المجال الجوي للدول ذات السيادة غير مقبولة".

وأشار جينكا إلى الانتهاكات الأخيرة في إستونيا وبولندا ورومانيا والتي تضمنت طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة روسية، داعيا إلى تخفيف التوتر على الفور.

وقد أثارت الانتهاكات الروسية للمجال الجوي للناتو قلق أعضاء الحلف في أوروبا، حيث تكرر الحديث عن استفزازات من جانب موسكو.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته اليوم بناء على طلب إستونيا بعد انتهاك مقاتلات روسية للمجال الجوي للدولة الواقعة بمنطقة البلطيق.

المجال الجوي حلف الناتو أوروبا الأمم المتحدة

إعلان

