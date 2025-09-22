أردوغان: سنواصل الدفاع عن مبدأ احترام سلامة أراضي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاستقرار والسلام الدائمين في دولة سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة.

وأكد أردوغان، إن تركيا ستواصل الدفاع عن مبدأ احترام سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، مضيفًا "نعارض أي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتوفر موطئ قدم للطموحات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله إلى نيويورك، بأن حجم الضرر كبير في كل القطاعات السورية، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى وحدة الصف.

وقال الشرع خلال لقاء مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة: "ينقصنا خطة سليمة ووحدة صف لنبني سوريا التي حُرمنا منها".

وأضاف الرئيس السوري: "يجب أن نكون شعبا موحدا، قد لا نتفق في كل شيء، ولكن يجب أن نتوحد، سوريا قادرة على أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط".

وتابع: "حجم الضرر كبير في كل القطاعات، ونحن نملك رأس مال كبير وموارد بشرية كبيرة".

وأشار إلى أن كل شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوري، والعالم يعطي فرصة للسوريين، وكل يوم يجب أن نثبت أنفسنا، الطريق كان شاقاً ومتعباً ومليئاً بالصعاب والمشكلات، وفقا لسكاي نيوز.