رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى السفارة في لندن (صورة)

وكالات

رُفِع علم فلسطين فوق مبنى السفارة في العاصمة البريطانية لندن عقب اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، أمس الأحد.

Emotional moment as the flag of Palestine is raised above the new Embassy of Palestine in London. pic.twitter.com/fG4J7ZmU7v — Chris Doyle (@Doylech) September 22, 2025

ومن جانبه، علق السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، على قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلًا: "بعد قرن من الإنكار الحكومة البريطانية تتخذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".

ووصف رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط، خلال كلمة له اليوم الاثنين، الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية بأنه "لحظة تاريخية"، مشيرًا إلى أن الاعتراف البريطاني يتزامن مع ألم وإبادة وتجويع الفلسطينيين.

With the presence of UK lawmakers, representatives from the UK government, Arab diplomats and dignitaries of the Palestinian community in the UK, we will be shortly celebrating the historic recognition of the State of #Palestine by the UK government at the mission in London. pic.twitter.com/isplTAJF1z — Palestine in the UK (@PalMissionUK) September 22, 2025

وأضاف: "نستعد للتحرير وللازدهار ولمستقبل فلسطيني مشرق"، مؤكدًا "فلسطين ستبقى موجودة في قلوب كل شعوب العالم".

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.