وصف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى قرار لندن الاعتراف بدولة فلسطين بأنه تحول يحمل أبعادًا سياسية وتاريخية كبيرة، مشيرًا إلى أن الخطوة قد تُقرأ إما باعتبارها تصحيحًا لموقف بريطاني ارتبط تاريخيًا بوعد بلفور، أو كبداية لمرحلة جديدة في مسار القضية الفلسطينية.

وشدد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، على أن اعتراف بريطانيا صاحبة الدور المركزي في تأسيس المشروع الصهيوني مطلع القرن الماضي يمنح القضية الفلسطينية مغزى خاصًا، ويعزز من زخم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، الذي وصل اليوم إلى ما يقارب 80% من دول العالم.

وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها قيام دولة فلسطينية، قال موسى: "له أن يقول ما يشاء، لكن الواقع أن الأغلبية باتت تعترف بفلسطين"، لافتًا إلى أن أربعة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أعلنوا اعترافهم الرسمي، وهو ما يضعف موقف تل أبيب في الساحة الدولية.

كما أشار وزير الخارجية الأسبق السابق إلى أن هذه الخطوة تحمل انعكاسات تتجاوز حدود فلسطين، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات في غزة ولبنان وسوريا وقطر، معتبرًا أنها تأتي كرسالة ضد "العبث بالكرامة العربية". وأضاف أن اعترافات دول مثل كندا وأستراليا وإسبانيا وإيرلندا من شأنها فتح الطريق أمام مزيد من الدول للحاق بالركب.

وأكد موسى على أن القضية الفلسطينية لا تزال قادرة على التأثير وصناعة التوازنات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن اعتراف لندن يعيد الثقة إلى القانون الدولي الذي جرى تهميشه لسنوات.