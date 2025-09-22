إعلان

رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية في باريس (فيديو)

11:43 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

رفع العلم الفلسطيني

وكالات

رُفِع علم فلسطين، اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات قليلة من مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده اليوم برئاسة فرنسا والسعودية.

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، ماتيو هانوتان، إنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وأعرب هانوتان، عن أسفه تجاه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلًا: "ما نشهده في غزة مؤسف ومروع وهذه لحظة تضامن أمام المجازر اليومية".

وأكد رئيس البلدية الفرنسية، أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على إسرائيل.

رفع العلم الفلسطيني بلدية سان دوني باريس السعودية
