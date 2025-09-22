رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية في باريس (فيديو)

وكالات

رُفِع علم فلسطين، اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات قليلة من مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده اليوم برئاسة فرنسا والسعودية.

À Saint-Denis, le fronton de la mairie a été pavoisé du drapeau palestinien par le maire socialiste @MathieuHanotin et le patron du Parti socialiste @faureolivier #ReconnaissancePalestine #SaintDenis pic.twitter.com/z3oN42sygr — Romain Brunet (@romain2dc) September 22, 2025

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، ماتيو هانوتان، إنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وأعرب هانوتان، عن أسفه تجاه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلًا: "ما نشهده في غزة مؤسف ومروع وهذه لحظة تضامن أمام المجازر اليومية".

وأكد رئيس البلدية الفرنسية، أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على إسرائيل.