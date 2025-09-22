

كتب وتصوير- هاني رجب:

أقام سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، السفير صالح الحصيني، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمقر السفارة السعودية في جاردن سيتي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى تقدمه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب أكثر من 30 وزيرًا مصريًا، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب والشخصيات العامة والقضاة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن أبرز الحاضرين: وزراء التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الشؤون البرلمانية المستشار محمود فوزي، المالية الدكتور أحمد كوجك، الثقافة، العمل، الأوقاف، الطيران المدني، البترول، التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، الإسكان، وقطاع الأعمال العام. كما حضر الدكتور خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقيادات تنفيذية بينهم محافظو القاهرة والجيزة وبني سويف وجنوب سيناء.

كما شارك في الحفل شخصيات قضائية بارزة بينهم رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد السيسي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب فضيلة الشيخ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، ورئيس جامعة الأزهر.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، حضر سفراء الولايات المتحدة، قطر، الأردن، كندا، المكسيك، السودان، رومانيا، صربيا، قبرص، الصومال، فرنسا، سلطنة عمان، الكويت، المغرب، والفاتيكان، إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وخلال كلمته، أشاد السفير صالح الحصيني بعمق ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنها علاقات استراتيجية راسخة تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.