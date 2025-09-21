إعلان

بعد بريطانيا وكندا وأستراليا.. البرتغال تعترف رسميًا بدولة فلسطين

11:14 م الأحد 21 سبتمبر 2025

البرتغال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وقال رانجيل في تصريح صحفي في نيويورك، إن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء البرتغالي يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأكد رانجيل، ان البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية "لا يشكك في حق إسرائيل بالوجود".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 5 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرتغال وزير الخارجية البرتغالي البرتغال تعترف رسميًا بدولة فلسطين إسرائيل مؤتمر نيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء