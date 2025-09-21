بعد بريطانيا وكندا وأستراليا.. البرتغال تعترف رسميًا بدولة فلسطين

وكالات

أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وقال رانجيل في تصريح صحفي في نيويورك، إن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء البرتغالي يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأكد رانجيل، ان البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية "لا يشكك في حق إسرائيل بالوجود".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 5 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.