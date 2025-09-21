إعلان

لابيد عن الاعتراف بدولة فلسطين: نتنياهو تسبب بأسوأ أزمة دبلوماسية لنا

07:45 م الأحد 21 سبتمبر 2025

يائير لابيد

background

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤول عن اعتراف المملكة المتحدة وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية.

وأكد لابيد، أنه في حال كانت إسرائيل تتمتع بقيادة كفأة لكانت منعت مثل هذا التطور.

واعتبر لابيد، أن الاعتراف أحادي الجانب من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية بمثابة "كارثة دبلوماسية وخطوة ضارة ومكافأة للإرهاب"، وفق تعبيره.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، على أن حكومة إسرائيلية فاعلة كان بمقدورها أن تمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعمل ذكي وجاد وحوار دبلوماسي سليم.

وأضاف لابيد: "حكومة نتنياهو التي تسببت بأسوأ أزمة امنية في تاريخنا، جلبت لنا الآن أشد أزمة دبلوماسية على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 6 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يائير لابيد بنيامين نتنياهو مؤتمر نيويورك الاعتراف بفلسطين اسرائيل
