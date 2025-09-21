وزيرة إسرائيلية عن الاعتراف بفلسطين: أرض إسرائيل لنا منذ الأزل وللأبد

وكالات

علقت قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، على اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بالدولة الفلسطينية، واعتزام 7 دول أخرى للاعتراف خلال مؤتمر نيويورك غدا الاثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت ميري ريغيف، خلال تصريحات إعلامية، إنه يجب فرض السيادة على الضفة الغربية الآن، كرد على اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية التي يعتبر مكافأة للإرهاب، مضيفة "أرض إسرائيل لنا منذ الأزل وللأبد".

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبل إسرائيل انتهت والانتداب انتهى والرد الوحيد هو السيادة على الضفة الغربية.

وأكد سموتريتش، أنه يجب إسقاط "الفكرة الحمقاء" المتمثلة بالدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد.

بدوره، اعتبر يائير جولان رئيس حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي، الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية فشل دبلوماسي خطير لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسموتريتش وخطوة مدمرة لأمن إسرائيل.

وأوضح جولان، أن الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة لتفريط نتنياهو السياسي ورفضه إنهاء الحرب وتفضيل الاحتلال والضم.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة "للقتلة" ويتطلب تدابير مضادة فورية لفرض السيادة على الضفة الغربية وسحق سلطة "الإرهاب" الفلسطينية.

وأشار بن غفير، إلى أنه سيقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل.