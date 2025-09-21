إعلان

إسرائيل: اعتراف بريطانيا بفلسطين مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان المسلمين

05:20 م الأحد 21 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين التابعة لها في المملكة المتحدة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن قادة حماس يقرون علنا أن الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة مباشرة وثمرة لهجوم السابع من أكتوبر.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة "للقتلة"، موضحا أن القرار يتطلب تدابير مضادة فورية لفرض السيادة على الضفة الغربية وسحق سلطة "الإرهاب" الفلسطينية.

وأوضح بن غفير، أنه سيقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.

وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراف بريطانيا بفلسطين الاعتراف بدولة فلسطين الإخوان المسلمين
