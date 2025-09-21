بريطانيا تعلن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، اليوم الأحد.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".

وأعلنت أستراليا أيضا، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بدءا من اليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في بيان مشترك مع وزير الشؤون الخارجية بيني وونج، الأحد، إنه "اعتبارًا من اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، يعترف الكومنولث الأسترالي رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".

وأضاف في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "من خلال القيام بذلك، تعترف أستراليا بالتطلعات المشروعة والطويلة الأمد للشعب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به"، مؤكدين أن "اعتراف أستراليا بفلسطين اليوم، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، هو جزء من جهد دولي منسق لبناء زخم جديد لحل الدولتين، بدءًا بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر 2023".

وأوضح ألبانيز، أن الاعتراف الذي تم اليوم "يعكس التزام أستراليا الطويل الأمد بحل الدولتين، الذي كان دائما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.. لقد وضع المجتمع الدولي متطلبات واضحة للسلطة الفلسطينية".

وتابع "أكد رئيس السلطة الفلسطينية من جديد اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وقدم تعهدات مباشرة لأستراليا، بما في ذلك الالتزامات بإجراء انتخابات ديمقراطية وسن إصلاحات كبيرة في مجالات التمويل والحكم والتعليم. لا ينبغي لمنظمة حماس أن يكون لها أي دور في فلسطين".

وأشار، إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ خطوات أخرى، بما في ذلك إقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، مع إحراز السلطة الفلسطينية تقدماً في التزاماتها بالإصلاح".

وأفاد ألبانيز، بأنه "يجري بالفعل عمل حاسم في جميع أنحاء المجتمع الدولي لوضع خطة سلام ذات مصداقية تمكن من إعادة إعمار غزة، وبناء قدرة دولة فلسطين، وتضمن أمن إسرائيل"، مؤكدا أن "قيادة دول الجامعة العربية والولايات المتحدة أمر حيوي لهذه المهمة".

وشدد ألبانيز، على أن "أستراليا ستواصل العمل مع شركائنا الدوليين للمساعدة في البناء على الاعتراف الذي تم اليوم وتقريب الشرق الأوسط من النهاية".