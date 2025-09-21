نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدعوات لإقامة دولة فلسطينية "تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، "مستمرون بديناميكية قوية في المعركة لتحقيق الحسم النهائي والقضاء على حماس وإعادة جميع أسرانا".

وقال رئيس حكومة الاحتلال، إنه في الأمم المتحدة سيعرض ما وصفه زاعمًا بـ"الحقيقة في صراعنا العادل ضد قوى الشر ورؤيتنا للسلام الحقيقي النابع من قوة".

وتابع: "سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن الدعاية الكاذبة ضدنا"، مشيرًا إلى أنه بعد اجتماع الأمم المتحدة سيلتقي بـ"صديقه" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته "ولدينا الكثير لنناقشه".

وأعلنت 10 دول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

ووفق بيان الإليزيه، فإنه إلى جانب فرنسا، قررت بريطانيا، أستراليا، كندا، لوكسمبورج، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.