نتنياهو: هناك تقدم في المفاوضات الجارية مع السوريين

وكالات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، أن هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين "لكن ما زال الطريق طويلًا".

وقال نتنياهو: "يوجد تقدم في الاتصالات الجارية مع السوريين لكن الاتفاق ما زال بعيد المنال".

وتابع: "انتصاراتنا على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال"، وفق زعمه.

ومن جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن مفاوضات بوساطة أمريكية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع خلال أيام، شبيهاً باتفاق عام 1974. وأكد أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام".