أردوغان: التجارة والدفاع على طاولة المباحثات مع ترامب

11:09 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيناقش التعاون في التجارة وصناعة الدفاع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف أردوغان، اليوم الأحد خلال حديثه للصحفيين قبل مغادرته إلى نيويورك، أنه سيلتقي أيضًا بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر الجاري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "نعمل مع الرئيس التركي على العديد من الصفقات التجارية والعسكرية بما في ذلك شراء طائرات بوينج وصفقة كبرى لطائرات إف 16"، مؤكدًا "لقد كانت علاقتي بالرئيس أردوغان جيدة جدًا دائمًا".

وأوضح ترامب، أن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع تركيا بشأن طائرات إف 35 مستمرة، مضيفًا "نتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي".

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أحمد الشرع الرئيس السوري
