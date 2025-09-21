سجن 15 شخصًا في كوبا تظاهروا ضد انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء



وكالات

قضت محكمة في كوبا، بسجن 15 شخصًا لمدد تصل إلى 9 سنوات لمشاركتهم في تظاهرات ضد انقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد الغذائية في البلاد.

كان مئات الأشخاص قد خرجوا إلى الشوارع في 17 مارس 2024، عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي وصل إلى 13 ساعة يوميًّا في بعض المقاطعات.

وأعلنت المحكمة الشعبية العليا في كوبا، في بيان، الحكم على 8 من المتهمين الـ15 بالسجن لمدد تراوح بين 6 و9 سنوات، وعلى 5 منهم لمدد تراوح بين 3 و5 سنوات، وعلى 2 بالعمل الإصلاحي دون حبس احتياطي.

وواجه المتظاهرون تهما عدة من بينها الإخلال بالنظام العام والعصيان والتحريض على ارتكاب جريمة.

وازدادت وتيرة الاحتجاجات في كوبا منذ عام 2022 بعد أن كانت في السابق من المحرمات في الجزيرة التي يحكمها الحزب الشيوعي.

ومنذ أكتوبر 2024، حدثت 4 انقطاعات واسعة النطاق في الجزيرة التي تعد 9.7 مليون نسمة، بعضها استمر أيامًا عدة.

وتعاني محطات انتاج الطاقة الكهربائية القديمة في كوبا من أعطال متكررة، وتزعم الحكومة أن الحصار الذي تفرضه واشنطن يمنعها من إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية.

وقبل أسبوع، تظاهر العشرات في غيبارا في شرق البلاد بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة وقضائهم أسابيع من دون مياه، وفقا لما ذكره أحد السكان.

وأكد المرصد الكوبي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من مدريد مقرا له، في منشور على منصة إكس: 27 حالة اعتقال في غيبارا، من بينهم 4 أشخاص لا يزالون محتجزين.

وتشهد كوبا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 3 عقود، فبالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، يعاني السكان من نقص في مختلف المنتجات وارتفاع التضخم، وفقا للغد.