ترامب: الأوروبيون يشترون النفط من روسيا وهذا أمر لا ينبغي أن يحدث



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سفير الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر يعتزم الضغط على حلفاء واشنطن الأوروبيين لثنيهم عن شراء النفط الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي، في حفل عشاء نظمه مركز ACI للأبحاث في ولاية فرجينيا: "الأوروبيون يشترون النفط من روسيا هذا أمر لا ينبغي أن يحدث، أليس كذلك؟".

وأكد ترامب، أن ويتاكر لن يسمح باستمرار هذا الوضع طويلا، مشددا على ضرورة تشاور ويتاكر مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال مخاطبا ويتاكر: "ماثيو، عليهم التوقف عن شراء النفط من روسيا، هل ستتحدث معهم؟ من فضلك تحدث معهم".

وأشار إلى أن إدارته تتخذ خطوات لزيادة إنتاج النفط الأمريكي وخفض تكلفته، مضيفا: "نحن نخفضه بالفعل نريد خفضه".

ووفقا لترامب، فإن انخفاضا طفيفا إضافيا في أسعار النفط سيؤدي إلى نهاية تلقائية للنزاع في أوكرانيا.

وأعرب ترامب أيضا عن ثقته في وجود "علاقة جيدة" له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي 13 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي استعداده لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا تضافرت جهود جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي وتوقفوا عن شراء النفط الروسي.

وأشار إلى أن استمرار استيراد بعض حلفاء الناتو لموارد الطاقة من روسيا "أضعف الموقف التفاوضي للحلف"، وفقا لروسيا اليوم.

فضلا عن ذلك، دعا ترامب دول الناتو إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين تتراوح بين 50% و100%.

وزعم أن هذا من شأنه أن يسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، ويمكن رفع هذه الرسوم بعد التوصل إلى حل سلمي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان قد صرح بأن بكين ستتخذ إجراءات انتقامية حاسمة إذا حاولت دول الناتو، تحت ضغط أمريكي، فرض رسوم جمركية على الصين بحجة مشترياتها من النفط الروسي.