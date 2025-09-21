إعلان

يرتدي زي الطبيب وراكع من الحزن.. تفاصيل استقبال مدير مستشفى غزة 6 أفراد من عائلته أثناء عمله

02:33 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

كشف الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة، تفاصيل القصف الإسرائيلي على منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وذلك عقب استقباله جثامين 6 أفراد من عائلته أثناء تأدية عمله.

قال أبو سلمية: إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كانت تعيش أجيال عديدة.

وأضاف أبو سلمية: "هذا منزل العائلة الذي نعيش فيه، استشهد أخي، واثنان من أبناء أخي، وزوجة ابن أخي، واثنان من أبنائه".

وصرح أن الغارة على منزل عائلة أبو سلمية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه.

وقال البرش في منشور على منصة "إكس": "نسأل الله أن يربط على قلبه وعلى قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أنه أنقذ 4 مصابين وانتشل 3 جثث من منزل في منطقة الشاطئ الشمالي بغزة.

وأضاف الدفاع المدني: "لا يزال هناك مفقود مدفون تحت الأنقاض وتحاول طواقمنا الوصول إليه وانتشاله".

وأظهر مقطع فيديو نشره مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، أبو سلمية وهو راكع في حالة من الحزن والأسى بجانب جثث أفراد عائلته في المستشفى ولا يزال يرتدي زي الطبيب.

ويأتي هذا الهجوم الأخير في ظل تصاعد الغضب العالمي إزاء محاولات إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة.

واستشهد أكثر من 65 ألفا و200 فلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية مدير مستشفى غزة يستقبل 6 أفراد من عائلته مدير مستشفى غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"