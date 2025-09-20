إعلان

الإعلام الحكومي بغزة: مليون شخص بمواصي خان يونس ورفح

04:38 م السبت 20 سبتمبر 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بأن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، تضم نحو مليون نسمة.

وقال المكتب الحكومي، إن هذه المناطق تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد على 2000 شهيد، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية والعيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وأوضح المكتب، أن المساحة التي خصَّصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة.

وتابع المكتب الإعلامي بغزة: "الاحتلال يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخل هذه المناطق".

قطاع غزة خان يونس رفح غارات جوية
