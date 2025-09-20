الإعلام الحكومي بغزة: مليون شخص بمواصي خان يونس ورفح

وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بأن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، تضم نحو مليون نسمة.

وقال المكتب الحكومي، إن هذه المناطق تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد على 2000 شهيد، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية والعيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وأوضح المكتب، أن المساحة التي خصَّصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة.

وتابع المكتب الإعلامي بغزة: "الاحتلال يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخل هذه المناطق".