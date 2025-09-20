إعلان

ارتفاع عدد ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 442 وفاة

03:06 م السبت 20 سبتمبر 2025

قطاع غزة

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 442 شهيدا، من بينهم 147 طفلا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

قطاع غزة غزة وزارة الصحة الفلسطينية
