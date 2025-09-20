إعلان

ترامب: الجيش الأمريكي نفذ ثالث ضربة قاتلة ضد سفينة تهرب المخدرات

11:06 ص السبت 20 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي نفذ ثالث ضربة قاتلة ضد ما زعم أنها سفينة تهرب المخدرات هذا الشهر.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتم تنفيذها ضد سفينة "تابعة لمنظمة إرهابية تقوم بتجارة المخدرات في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة". ولم يقدم ترامب تفاصيل أكثر دقة عن موقع الضربة.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات مرتين خلال الشهر الجاري ضد سفن تهريب مخدرات مزعومة انطلقت من فنزويلا.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجيش الأمريكي سفينة تهريب مخدرات
