جوتيريش: ما يحدث بغزة مروع وأسوأ مستوى من الموت شهدته في ولايتي

10:22 ص السبت 20 سبتمبر 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "ما نشهده في غزة مروع وأسوأ مستوى من الموت والدمار شهدته خلال فترة ولايتي".

وذكر جوتيريش، أنه لا يمكن وصف معاناة الشعب الفلسطيني من مجاعة وانعدام تام للرعاية الصحية، مضيفًا "العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل".

وفي سياق منفصل، قال الدفاع المدني بغزة، إنه تلقى 12 نداء استغاثة الليلة الماضية بإصابة مدنيين داخل منازلهم جراء الرصاص العشوائي الذي تطلقه طائرات الاحتلال المسيرة صوب المنازل شمالي وجنوب مدينة غزة.

وأفاد مستشفى الشفاء، باستشهاد طفلين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وخلال الليل، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة غزة قطاع غزة
